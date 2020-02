Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann appelle à la patience…

Publié le 27 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Ne parvenant pas à s’entendre parfaitement avec Lionel Messi sur le terrain, en témoigne le match de mardi soir face au Napoli (1-1), Antoine Griezmann a assuré qu’il fallait du temps pour parfaire l’entente entre lui et l’Argentin.

Certes, Antoine Griezmann affiche des statistiques intéressantes cette saison. Avec le FC Barcelone, l’attaquant français a inscrit 14 buts et a permis au Barça de rapporter un résultat positif de Naples mardi soir lors d’un match au cours duquel les hommes de Quique Setién n’ont pas brillé. Sur la pelouse du San Paolo, le FC Barcelone a concédé le match nul grâce à un but de Griezmann bien servi par Nelson Semedo. Ce 1/8eme de finale aller de Ligue des champions a cependant mis en lumière la mauvaise relation entre le Français en Lionel Messi. Pour Antoine Griezmann, il faudra patienter pour voir les deux attaquants montrer une entente parfaite.

Griezmann « travaille » son entente avec Messi.