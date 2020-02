Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Il n’y aucun problème entre Lionel Messi et Antoine Griezmann

Publié le 21 février 2020 à 5h15 par T.M.

Face aux inquiétudes concernant la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann, l’Argentin a désamorcé tout problème avec son coéquipier du FC Barcelone.

Cela semble aller mieux entre Lionel Messi et Antoine Griezmann. En tout cas, sur le terrain, les deux joueurs du FC Barcelone échangent plus souvent. Ce qui était loin d’être le cas dernièrement, de quoi faire dire à certains que rien n’allait entre l’Argentin et le Français. Pourtant, pour Mundo Deportivo, Messi a assuré le contraire en ce qui concerne Griezmann.

« Ce n’était pas compliqué car ça n’allait pas entre nous, mais... »

« Comment ça se passe avec Griezmann ? Nous avons une bonne relation, la même qu’avec tous les joueurs. C’est pareil aussi en dehors du terrain. C’est évident que ça allait être compliqué au début, pour nous connaître, pour les mouvements… Il vient d’un jeu différent, il doit s’habituer à notre manière de jouer, il doit apprendre à jouer sur la gauche, où peut-être il n’est pas le meilleur, mais actuellement, dans les derniers matchs où il a joué attaquant de pointe, nous avons plus de possibilités de nous trouver, nous sommes plus proches. Ce n’était pas compliqué car ça n’allait pas entre nous, mais c’était à cause des situations pendant les matchs. Nous nous entendons très bien », a alors avoué Messi au sujet d’Antoine Griezmann et de leur connexion sur et en dehors du terrain.