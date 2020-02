Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Lionel Messi s’explique après son accrochage avec Eric Abidal !

Publié le 20 février 2020 à 13h30 par T.M.

Il y a quelques jours, cela a chauffé entre Lionel Messi et Eric Abidal. Une explication qui a fait énormément parler et face à l’ampleur de la polémique, le joueur du FC Barcelone est revenu sur ce dossier.

Tout n’est pas tout rose au FC Barcelone. Dernièrement, cela a d’ailleurs chauffé entre Lionel Messi et Eric Abidal, secrétaire technique du club catalan. Sur Instagram , l’Argentin a sèchement répondu à son dirigeant, qui s’était exprimé au sujet de l’éviction d’Ernesto Valverde quelques heures plus tôt dans une interview : « Beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup, et en plus il y avait un problème de communication interne. La relation entraîneur-joueurs a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu'ex-joueur. J'ai communiqué au club ce que j'en pensais, et il a fallu prendre une décision ».

« Je me suis senti attaqué »