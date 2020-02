Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce terrible constat sur la situation d’Ousmane Dembélé…

Publié le 25 février 2020 à 21h30 par T.M.

Depuis son arrivée à Barcelone, Ousmane Dembélé a enchainé les hauts et beaucoup de bas. Le Français a ainsi connu de nombreux coups durs et le club catalan pourrait avoir sa part de responsabilité.

En 2017, le FC Barcelone a recruté Ousmane Dembélé à prix d’or pour oublier Neymar, parti au PSG. Un investissement aujourd’hui loin d’être rentable tant le Français n’a pas énormément joué. En effet, depuis son arrivée en Catalogne, le joueur de 22 ans a été miné par de nombreuses blessures, certaines plus graves que d’autres. Touché au biceps, Dembélé est d’ailleurs actuellement éloigné des terrains pour 6 mois. Une situation très compliquée pour laquelle le Barça pourrait être en partie responsable.

« Même un joueur comme Maradona a échoué à Barcelone… »