Barcelone - Clash : Abidal en rajoute une couche sur son accrochage avec Messi !

Publié le 21 février 2020 à 8h30 par La rédaction

Eric Abidal est revenu sur son accrochage avec Lionel Messi. Et le secrétaire technique du FC Barcelone a fait son mea culpa.

Le torchon a brulé dernièrement entre Eric Abidal et Lionel Messi. Interrogé sur l’éviction d’Ernesto Valverde, le secrétaire technique du FC Barcelone s’en est pris à certains joueurs : « Beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup, et en plus il y avait un problème de communication interne ». Une sortie qui a fortement déplu à Lionel Messi qui s’est empressé de lui répondre sur son compte Instagram . Interrogé ce jeudi sur son altercation avec Eric Abidal, l’attaquant argentin en a remis une couche : « Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête pour dire cela, mais je crois que j’ai répondu car je me suis senti attaqué. J’ai senti qu’il attaquait les joueurs. Trop de choses ont déjà été dites sur le vestiaire, qu’il gérait tout, qu’il nommait et virait les entraîneurs, qu’il recrutait des joueurs . »

« Les questions internes doivent être résolues en interne »