Barcelone : Frenkie de Jong se livre sur sa relation spéciale avec Messi !

Publié le 28 février 2020 à 1h30 par Th.B.

Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a évoqué ses échanges occasionnels avec Lionel Messi. Des discussions qu’il ne tient pas avec ses autres coéquipiers du FC Barcelone.

C’était avec Antoine Griezmann, la grosse recrue estivale du FC Barcelone. Après une saison pleine avec l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a débarqué en Catalogne pour apporter un renouveau au milieu de terrain du Barça . Chez le champion d’Espagne, De Jong entretient une relation saine et ouverte au dialogue avec Lionel Messi. Des efforts qu’il a révélé ne faire que pour le capitaine du FC Barcelone.

« Je ne fais pas ça avec les autres joueurs… »