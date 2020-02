Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 29 février 2020 à 9h30 par J.-G.D.

Guillem Balague, journaliste espagnol, est formel : Lionel Messi n’a aucunement envie de quitter Barcelone, malgré sa clause lui permettant de partir cet été.

Lionel Messi alimente les rumeurs sur son avenir. En effet, le capitaine du FC Barcelone dispose d’une clause au sein de son contrat courant jusqu'en juin 2021 lui permettant de plier bagage dès le mercato estival à venir. Plusieurs clubs pourraient donc sauter sur l'occasion afin d'accueillir l'international argentin, à l'image de l'Inter Miami FC. Propriétaire de la franchise de MLS, David Beckham ouvre la porte à La Pulga : « Si l’occasion se présente d’accueillir des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Messi… La porte est ouverte ». Pourtant, Messi ne devrait pas changer d'air cet été. C'est ce que déclare Guillem Balague, journaliste espagnol, à The Transfer Window Podcast .

« Messi ne pense pas à partir »