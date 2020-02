Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Luis Suarez sur l’avenir de Neymar !

Publié le 29 février 2020 à 8h15 par T.M.

Malgré ce qui s’est passé l’été dernier, Neymar est toujours très attendu au FC Barcelone. D’ailleurs, Luis Suarez a lâché ses vérités concernant ce retour espéré de l’attaquant du PSG.

En 2017, le transfert de Neymar au PSG a créé un véritable tremblement de terre au FC Barcelone. D’ailleurs, entre le club catalan et le Brésilien, on s’explique depuis plusieurs mois devant les tribunaux. Un litige qui ne ferme toutefois pas les portes pour un retour du joueur de 28 ans. En effet, si cela ne s’est pas fait l’été, Neymar est encore et toujours annoncé de retour au Barça. Les Blaugrana y arriveront-ils lors du prochain mercato estival ? Luis Suarez en serait en tout cas le premier heureux.

« Il veut revenir »