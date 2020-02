Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Aouar totalement relancé... par Aulas ?

Publié le 29 février 2020 à 7h15 par A.C.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, pourrait bien être le principal obstacle pour les courtisans d’Houssem Aouar.

A la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais pourrait perdre un autre talent. Houssem Aouar a en effet tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens, en commençant par le Paris Saint-Germain, comme Le 10 Sport a pu vous le révéler en janvier dernier. A l’étranger, Chelsea serait prêt à offrir pas moins de 50M€ pour le milieu de l’OL, tandis que la Juventus a été impressionnée par sa prestation lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0) et serait prête à passer à l’action.

Aulas veut toucher le pactole avec Aouar