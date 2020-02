Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle XXL attend Neymar à Barcelone !

Publié le 29 février 2020 à 5h00 par T.M.

Alors qu’un retour de Neymar au FC Barcelone semble toujours d’actualité, le Brésilien pourrait avoir un avenir de roi en Catalogne.

L’été dernier, faute d’accord entre le PSG et le FC Barcelone, Neymar n’a finalement pas pu retrouver la Catalogne. Et si ce n’était que partie remise ? Au Barça, on n’a clairement pas fermé la porte à un retour de Neymar, d’autant plus que son renfort pourrait redonner le sourire à Lionel Messi et ainsi permettre que La Pulga reste en Catalogne. D’ailleurs, Messi serait le premier à vouloir le retour de son ancien coéquipier.

Messi pense à l’avenir du Barça

Dans les prochains mois ou années, le FC Barcelone va devoir réfléchir à la question de la succession de Lionel Messi. L’Argentin se rapproche de la fin de son aventure en Catalogne. Comment donc faire sans lui ? Messi aurait déjà la réponse. En effet, selon Guillem Balague, si Messi a fait le forcing l’été dernier pour le retour de Neymar c’est parce qu’il estime que le joueur du PSG remplit tous les critères pour lui succéder au moment de son départ. À Barcelone, le prochain roi pourrair donc se nommer Neymar...