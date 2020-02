Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thiago Silva dicté par sa femme ?

Publié le 29 février 2020 à 7h45 par A.C.

L’entourage de Thiago Silva, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, pourrait jouer un rôle central.

L’avenir de Thiago Silva pourrait bien s’écrire loin du Paris Saint-Germain. En Italie on annonce en effet que Leonardo aurait décidé de formuler une première offre de prolongation au capitaine du PSG. Le montant du salaire proposé n’a pas été divulgué pour le moment, mais cette offre comporterait un contrat de deux ans. De l’autre côté des alpes on assure pourtant que Thiago Silva aurait refusé cette offre du PSG, puisqu’il ne l’aurait jugée à la hauteur de ses attentes.

La femme de Thiago Silva pas contre un retour à Milan