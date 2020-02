Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva sait à quoi s'en tenir pour son avenir !

Publié le 28 février 2020 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva pourrait quitter le PSG et faire son retour au Milan AC. Toutefois, le défenseur brésilien serait contraint de baisser considérablement son salaire pour retrouver les Rossoneri.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Thiago Silva est de plus en plus incertain. En fin de contrat à l’issue de la saison, le capitaine du PSG serait encore loin d’une prolongation. Ce qui pourrait provoquer son départ dans les prochains mois. Selon les informations d’ UOL Esporte , divulguées ce jeudi, Thiago Silva aurait fixé ses exigences pour poursuivre son aventure avec le PSG. O Monstro souhaiterait parapher un contrat d’au moins deux ans et voir son salaire augmenter. Et dans le cas où Leonardo refusait de répondre aux demandes de Thiago Silva, le Milan AC serait prêt à en profiter.

Un salaire divisé par deux pour Thiago Silva ?