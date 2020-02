Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait déjà quitter le PSG !

Publié le 29 février 2020 à 5h30 par T.M.

L’été dernier, le PSG a réalisé un énorme coup en faisant revenir Leonardo. Toutefois, après seulement un an, le Brésilien pourrait déjà partir.

Ces dernières années, le projet de QSI au PSG prenait peu à peu l’eau. Il fallait donc remettre le club sur de bons rails et qui de mieux que celui qui a lancé le projet pour le relancer. C’est ainsi que Nasser Al-Khelaïfi a frappé fort en réussissant à faire revenir Leonardo, qui a ainsi retrouvé son poste de directeur sportif. Et le Brésilien n’aura pas mis longtemps avant de remettre de l’ordre au PSG. Mais tout cela pourrait bien être prochainement terminé.

Une nouvelle aventure en Italie ?

Et si Leonardo quittait déjà le PSG ? C’est en tout cas le scénario que souffle ce vendredi le Corriere dello Sport. En effet, selon le média italien, l’AS Rome devrait prochainement se faire racheter et le futur propriétaire du club de la Louve souhaiterait bien nommer Leonardo au poste de directeur sportif. Affaire à suivre…