Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme appel du pied de Beckham pour Messi et Ronaldo !

Publié le 28 février 2020 à 19h00 par J.-G.D.

Propriétaire de l’Inter Miami FC, nouvelle franchise de MLS, David Beckham a une nouvelle fois ouvert la porte à de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

Avec sa clause lui permettant de quitter le FC Barcelone dès cet été, à un an de la fin de son contrat, Lionel Messi donne des sueurs froides à ses dirigeants. La presse espagnole expliquait récemment que la direction du Barça craindrait la future décision de l’international argentin, lui qui aurait jusqu'à mai pour la donner. Un retour en Argentine n'est pas à exclure, et si Messi atterrissait finalement aux États-Unis ? Présent sur le plateau du Tonight Show Starring Jimmy Fallon , David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami FC, nouvelle franchise de MLS, ne s'oppose pas à l'arrivée de la star du Barça et à celle de... Cristiano Ronaldo (Juventus).

« Si l’occasion se présente d’accueillir des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Messi… La porte est ouverte »