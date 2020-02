Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien aurait activé une piste à 4,5M€ !

Publié le 28 février 2020 à 18h30 par A.D.

Le FC Barcelone aurait déjà déniché le successeur de Marc-André ter Stegen. Le club catalan serait prêt à lâcher 4,5M€ pour Ivan Quaresma da Silva, jeune gardien brésilien de Ponte Preta (22 ans).

Le Barça s’activerait en coulisses pour trouver le successeur de Marc-André ter Stegen. Lors du mercato estival 2014, le FC Barcelone s’est attaché les services de deux gardiens d’envergure : Marc-André Ter Stegen et Claudio Bravo. Soumis à une lourde concurrence, le portier allemand s’est finalement imposé dans le but du Barça et a vu son rival filer vers Manchester City. Alors que Ter Stegen va bientôt fêter ses 28 ans (le 30 avril), le FC Barcelone serait déjà en quête de son successeur.

Ivan Quaresma da Silva dans le viseur de Setién ?