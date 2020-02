Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un point de chute déjà identifié pour Zinedine Zidane ?

Publié le 28 février 2020 à 17h30 par La rédaction

Zinedine Zidane vient d'essuyer un échec avec la défaite face à Manchester City ce mercredi (1-2). Si le technicien français n'en est pas pour autant menacé pour l'instant, un club suivrait de près sa situation à Madrid.

En remportant trois fois la Ligue des Champions consécutivement, Zinedine Zidane a renforcé son statut d'intouchable au Real Madrid. Mais, dans la capitale espagnole plus que partout ailleurs, les statuts ne font et se défont au rythme des saisons. Et, à en croire certains médias en Espagne, Zinedine Zidane pourrait payer la mauvaise forme de son équipe, qui affrontera le Barça à domicile ce dimanche (21h). Il pourrait donc être prié d'aller voir ailleurs par Florentino Pérez, dans le cas où il venait à réaliser une saison vierge de titre.

La Juventus serait prête à accueillir Zidane la saison prochaine