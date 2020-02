Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de Stéphan sur l’avenir d’Eduardo Camavinga !

Publié le 28 février 2020 à 16h30 par La rédaction

Eduardo Camavinga est sans aucun doute l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Et alors que les plus grands clubs européens seraient déjà à ses pieds, Julien Stéphan, entraîneur de Rennes, s'est confié sur l'avenir de son protégé.

Auteur de très bons premiers mois en Ligue 1 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga intéresserait de nombreux clubs. Le Real Madrid ou encore le PSG surveilleraient notamment le joueur de 17 ans de très près. Le club breton pourrait donc être très sollicité à l'avenir, mais dernièrement, Olivier Létang, l’ancien président de Rennes, avait assuré n’avoir jamais eu de contacts avec le Real Madrid au sujet du milieu de terrain franco-angolais. D'ailleurs, Julian Stéphan a un avis tranché sur l'avenir de Camavinga.

« il faut lui laisser le temps de grandir »