Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un proche de Mohamed Salah lui glisse un énorme conseil pour son avenir

Publié le 28 février 2020 à 15h00 par La rédaction

En Espagne, on annonce que Mohamed Salah serait sur les tablettes du Real Madrid. Face à cet intérêt, le joueur de Liverpool a toutefois reçu un grand conseil de la part d'un de ses coéquipiers en sélection.

El Desmarque a révélé ce jeudi que le prix fixé par le PSG pour Kylian Mbappé freinerait le Real Madrid. Le club merengue aurait donc décidé de s’attaquer au dossier Mohamed Salah. L’Égyptien est contractuellement lié à Liverpool jusqu’en juin 2023, mais pourrait quitter la Mersey l’été prochain. Salah pourrait-il être la prochaine star de Zinedine Zidane chez les Merengue ? Cela ne serait en tout cas pas l'envie de Mohamed Elneny, coéquipier du joueur de 27 ans en sélection nationale.

« Si j'étais lui, je resterais à Liverpool »