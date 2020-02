Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 27 février 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé pourrait bien s’écrire au Real Madrid, du côté de la Casa Blanca, on aurait pris une grande décision dans ce dossier.

Cet été, Kylian Mbappé pourrait bien donner quelques sueurs froides à Leonardo. En effet, le prodige du PSG fait l’objet des convoitises du Real Madrid, qui pourrait faire de grosses folies pour attirer le Français. Face à cette menace, le club de la capitale ferait actuellement tout pour offrir une prolongation à Mbappé. Un nouveau contrat qui éloignerait ainsi un possible départ du champion du monde cet été. Toutefois, la tâche du PSG pourrait bien être facilitée par le Real Madrid…

Un dossier reporté à 2021 ?