Mercato - PSG : Pour Mbappé, Zinedine Zidane sait se montrer patient…

Disposant à l’époque d’un rôle dans le recrutement du Real Madrid, Zinedine Zidane avait fait en sorte que Kylian Mbappé vienne visiter le centre d’entraînement de Valdabebas alors que ce dernier allait souffler sa 14ème bougie. L’attaquant du PSG raconte l’intérêt de longue date de l’entraîneur du Real Madrid.

Ce n’est plus un secret pour personne : Zinedine Zidane apprécie beaucoup Kylian Mbappé et ce depuis un bon moment. L’entraîneur du Real Madrid révélait d’ailleurs avant le match aller des poules face au PSG cette saison en Ligue des champions qu’il était amoureux du profil de Mbappé bien avant tout le monde puisqu’il le suivait depuis son adolescence. Annoncé dans les petits papiers du Real Madrid et de la Juventus depuis quelques semaines désormais, l’attaquant du PSG s’est livré pour The Players Tribune sur l’incroyable cadeau d’anniversaire que sa famille et Zinedine Zidane lui avaient préparé pour ses 14 ans.

Zidane attend Mbappé depuis ses 14 ans…