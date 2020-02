Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann n’a pas été surpris à son arrivée…

Publié le 27 février 2020 à 5h00 par T.M.

Antoine Griezmann connaît une première saison difficile à Barcelone, mais cela n’étonne pas le principal intéressé.

Après avoir recalé le FC Barcelone en 2018, Antoine Griezmann n’a, cette fois, pas dit non aux Catalans. Durant l’été, le Français a ainsi rejoint les Blaugrana, où on n’avait toutefois pas oublié son refus. Pas vraiment attendu dans le vestiaire, Griezmann a ainsi connu une intégration compliquée dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. De quoi impacter ses performances, mais cela ne l’a pas inquiété, sachant dans quoi il s’embarquait.

« J’étais sûr en venant ici que j’allais mettre du temps »

En débarquant au FC Barcelone, Antoine Griezmann savait que cela allait être compliqué pour lui. En effet, au micro de RMC, le Français a été clair, assurant : « J’étais sûr en venant ici que j’allais mettre du temps (pour s’adapter) parce que ce n’est plus à moi de créer le jeu mais plutôt de faire des appels en profondeur et de créer de l’espace pour les autres. C’est un job différent mais j’ai à cœur de bien faire mon travail et d’aider les coéquipiers, que ce soit devant ou en défense ».