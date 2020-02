Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dit adieu à une énorme piste en attaque !

Publié le 27 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Depuis l’été dernier, le nom de Paulo Dybala est régulièrement associé à celui du PSG. Mais l’attaquant argentin semble finalement bien parti pour prolonger avec la Juventus…

Avec les envies de départ de Neymar l’été dernier qui souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, Leonardo avait étudié plusieurs possibilités en attaque, dont celle menant à Paulo Dybala. À l’époque, la Juventus ne comptait plus forcément sur l’attaquant argentin, mais ce dernier est finalement parvenu à inverser la tendance ces derniers mois. Et le PSG n’aurait aujourd’hui plus aucune chance avec Dybala.

Dybala parti pour prolonger ?

Comme l’a révélé le journaliste italien Nicolo Schira mercredi, la Juventus aurait accéléré pour boucler la prolongation de contrat de Paulo Dybala, et le club bianconero aurait offert un nouveau bail à hauteur de 9M€ par an à l’attaquant argentin. De son côté, Dybala en voudrait 12M€, mais les deux parties ne semblent plus trop loin d’un accord, et le PSG paraît hors-course.