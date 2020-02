Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala aurait fixé des grosses conditions pour son avenir !

Publié le 26 février 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Paulo Dybala semble finalement bien parti pour prolonger avec la Juventus. Et il aurait fixé ses conditions financières au club italien…

« Souvent, les mecs me suivent sur Instagram, je les suis, et on discute. Même Icardi avant qu’il signe, je n’arrêtais pas de le saouler avec mes messages. Dybala pareil. Dybala, cet été, il voulait absolument venir au PSG », confiait récemment DJ Snake sur RMC Sport , assurant donc que le PSG était passé proche de recruter Paulo Dybala lors du dernier mercato estival. Et malgré les spéculations en provenance d’Italie qui font état d’un intérêt persistant de Leonardo pour Dybala, l’attaquant argentin semble bien parti pour fixer son avenir à la Juventus.

Dybala réclamerait 12M€ par an à la Juve

Le journaliste italien Nicolo Schira annonce ce mercredi que la Juventus aurait accéléré dans ses négociations avec l’entourage de Paulo Dybala, et aurait offert un nouveau contrat à hauteur de 9M€ par an à l’attaquant argentin. Toutefois, ce dernier voudrait un salaire annuel de 12M€, mais les deux parties pourraient bientôt trouver un terrain d’entente. Et le PSG pourrait donc tirer un trait sur la piste Dybala…