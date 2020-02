Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour cette pépite offensive !

Publié le 27 février 2020 à 1h45 par T.M.

De retour au PSG, Leonardo avait coché le nom de Sebastiano Esposito, attaquant de l’Inter Milan. Un intérêt qui serait toujours d’actualité malgré l’échec de l’été dernier.

A quoi ressemblera l’attaque du PSG la saison prochaine ? En fin de contrat, Edinson Cavani semble assuré de faire ses valises. Pour ce qui est de Neymar et Kylian Mbappé, les rumeurs sont nombreuses concernant l’intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid. Et dernièrement c’est Mauro Icardi qui a vu le flou gagner son avenir au PSG. En effet, l’Argentin, prêté par l’Inter Milan, pourrait ne pas rester, malgré une option d’achat à 70M€. Pour Leonardo, il pourrait donc falloir totalement recomposer le secteur offensif parisien.

Le bonheur encore à l’Inter Milan ?