Mercato - Real Madrid : Zidane est passé proche de retrouver Cristiano Ronaldo…

Publié le 27 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien maitre à jouer de la Juventus Turin durant sa carrière de joueur, Zinedine Zidane aurait pu venir entraîner le club italien l’été dernier, et ainsi retrouver Cristiano Ronaldo.

Alors que Zinedine Zidane était libre de tout contrat il y a encore un an après avoir mis un terme quelques mois auparavant à se toute première expérience en tant qu’entraîneur au Real Madrid, il aurait pu connaître une trajectoire bien différente. Finalement, Zidane a retrouvé le banc du club merengue en mars 2019, mais un autre grand club européen aurait tenté sa chance avec l’ancien numéro 10.

Zidane a été approché par la Juventus

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, la Juventus Turin aurait approché Zinedine Zidane il y a environ un an, alors que les dirigeants de la Vieille Dame avaient déjà anticipé un départ de Massimiliano Allegri à l’issue de l’exercice 2018-2019. Zidane aurait même été attiré par cette idée, mais il est finalement retourné au Real Madrid. Et il n’a donc pas pu retrouver un certain Cristiano Ronaldo, son ancien protégé, à la Juventus.