Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui revient sur l’intérêt du Barça !

Publié le 28 février 2020 à 11h30 par La rédaction

A la recherche d'un attaquant ces dernières semaines, le FC Barcelone aurait notamment coché le nom de Lucas Pérez. Un intérêt sur lequel est revenu l'attaquant d'Alavés.

Le FC Barcelone s’est attaché les services de Martin Braithwaite le 20 février dernier pour palier la longue absence d’Ousmane Dembélé. L’attaquant danois est ainsi arrivé en tant que joker médical en provenance de Leganés. Une arrivée qui en a surpris plus d'un. En effet, le Barça semblait s'intéresser plutôt à d'autres attaquants à l'instar de Lucas Pérez d’Alavés, Loren Morón du Betis Séville ou encore Willian José de la Real Sociedad. La premier cité s'est d'ailleurs confié sur cet intérêt annoncé du Barça.

« ce n'est pas la première fois que Barcelone m'appelle »