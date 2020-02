Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris une grande décision pour Ter Stegen !

Publié le 24 février 2020 à 15h30 par A.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Marc-André ter Stegen a affiché sa volonté de prolonger son bail. Et cela tombe bien, le FC Barcelone n’aurait aucune envie de lâcher son portier.

Arrivé durant l’été 2014, Marc-André ter Stegen a d’abord été en concurrence avec Claudio Bravo avant de devenir le titulaire indiscutable dans les buts du FC Barcelone suite au départ du Chilien en 2016. Sous contrat jusqu’en 2022, l’Allemand a d’ailleurs affiché son intention de prolonger au Barça dans les colonnes de Mundo Deportivo : « Il me reste deux ans sur mon contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous sommes à la maison. Mon intention est de continuer, notre philosophie et notre idée du football vont très bien ensemble . »

Le Barça veut absolument conserver ter Stegen !