Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un plan pour cette piste à 100M€ !

Publié le 25 février 2020 à 12h30 par La rédaction

Cible de Zinedine Zidane depuis quelques mois, Fabian Ruiz pourrait bien atterrir au Real Madrid l’été prochain. Et le club merengue aurait une stratégie pour verrouiller le joueur d’ici la fin de la saison.

Zinedine Zidane cherche depuis l’été dernier à renforcer son milieu de terrain. Mais lors du dernier mercato estival, ni la piste Fabian Ruiz ni celle menant à Paul Pogba n’avaient abouti. Et le Real Madrid pourrait bien laisser tomber l’option du Français, alors que Fabian Ruiz serait proche d’un départ de Naples en fin de saison. De plus, le joueur ne serait pas insensible à l’intérêt du Real Madrid selon des informations d" Ok Diario .

Zidane souhaiterait investir 100M€ sur Fabian Ruiz pour finaliser le deal avant l’Euro

Zinedine Zidane aurait un plan bien particulier pour recruter Fabian Ruiz, alors que Manchester City, le FC Barcelone et Liverpool seraient également intéressés. L’entraîneur du Real Madrid serait même prêt à lâcher 100M€, soit un peu plus que ses concurrents, afin de s’assurer les services de l’Espagnol. L’objectif de cette surenchère serait également de finaliser ce transfert avant le début de l’Euro, où Fabian Ruiz aura probablement l’occasion de briller avec l'Espagne. Et donc de voir sa valeur marchande augmenter. Affaire à suivre…