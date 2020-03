Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une énorme annonce sur Mbappé en coulisses !

Publié le 3 mars 2020 à 9h15 par A.M.

Bien décidé à s'offrir Kylian Mbappé dans un avenir proche, le Real Madrid, par le biais d'un proche du président Florentino Pérez, ne cache plus son ambition et dévoile son plan.

C'est un secret de Polichinelle. Le Real Madrid rêve de s'offrir Kylian Mbappé. Proche de recruter l'attaquant français lorsqu'il évoluait à l'AS Monaco, le club merengue avait finalement vu filer le prodige vers le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat avoisinant les 180M€, bonus compris. Mais cela n'a pas refroidi les ardeurs madrilènes. Bien au contraire. La Casa Blanca compte toujours recruter le Champion du monde qui est passé de grand talent à star du football international durant son passage au PSG. Et le Real Madrid a même un plan bien ficelé.

«Les choses se feront naturellement»