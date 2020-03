Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération record pour Koulibaly ?

Publié le 3 mars 2020 à 14h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain, comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, devront casser la tirelire pour s’offrir Kalidou Koulibaly.

Au Paris Saint-Germain, on commence à préparer l’avenir. Avec un Thiago Silva en fin de contrat, Leonardo souhaiterait miser sur Kalidou Koulibaly, mais la tâche ne va pas être facilitée par la forte concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City. Le défenseur central est considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste et du côté du Napoli, on ne semble pas vouloir le laisser filer... à moins d’une très grosse offre !

Koulibaly, le nouveau défenseur le plus cher de l’histoire