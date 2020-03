Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien du PSG qui éloigne Paul Pogba de Leonardo…

Publié le 4 mars 2020 à 0h45 par Th.B.

Bien que le nom de Paul Pogba soit lié au PSG, Mohamed Sissoko estime que le milieu de terrain français reviendra à la Juventus cet été une fois qu’il aura quitté Manchester United.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais, et les propos du principal intéressé lors d’une tournée en Asie pour son équipementier en juin 2019 ne font que confirmer cette tendance : Paul Pogba souhaiterait quitter Manchester United. Sous contrat jusqu’en juin 2021 dans lequel figure une option pour une année supplémentaire, le champion du monde tricolore pourrait quitter les Red Devils à l’intersaison pour s’engager avec le PSG, le Real Madrid ou la Juventus, les trois cadors européens se montrant intéressés par le profil du milieu de terrain. Mais la star de Manchester United devrait faire faux bond à Leonardo selon Mohamed Sissoko. L’ancien joueur du PSG qui est passé à la Juventus avant que Paul Pogba n’y dépose ses valises en 2012, estime qu’un retour à la Vieille Dame serait déjà programmé pour lui.

« Pogba va revenir à la Juventus »