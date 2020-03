Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur une volonté forte de Pogba pour son avenir

Publié le 3 mars 2020 à 21h15 par Th.B.

Le PSG suivrait Paul Pogba en marge du prochain mercato, à l’instar du Real Madrid et de la Juventus. Et alors qu’un transfert semble inéluctable à ce jour, Pogba travaillerait depuis un bon moment sur son départ de Manchester United…

Cette semaine, Paul Pogba devrait reprendre les séances collectives avec le groupe de Manchester United, lui qui est diminué à la cheville depuis le début de la saison. Depuis août, Pogba n’a disputé que huit matchs avec les Red Devils . La direction mancunienne songerait sérieusement à se séparer du champion du monde tricolore à condition de recevoir une offre à la hauteur de ses espérances, alors que le PSG surveillerait l’évolution de sa situation. L’été dernier, Pogba aurait fait le forcing en interne pour disposer d’un bon de sortie, ce que ses dirigeants ont rechigné à lui offrir et ses prétendants ne se montrant pas assez convaincants. Mais la volonté de Pogba de quitter Manchester United remonterait à bien avant le dernier mercato estival…

Pogba forcerait son départ depuis un moment