Mercato - PSG : L'avenir de Neymar fixé dans les prochains jours ?

Publié le 4 mars 2020 à 10h45 par A.M.

Objectif prioritaire du FC Barcelone en vue de la saison prochaine, Neymar pourrait bien décider de quitter le PSG en cas d'élimination contre le Borussia Dortmund.

Un an après avoir tout tenté pour quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le FC Barcelone, Neymar pourrait de nouveau se retrouver au cœur d'un feuilleton pour son avenir. En effet, Sport assure que le club blaugrana devrait revenir à la charge pour le numéro 10 du PSG l'été prochain. Le Brésilien sera même l'objectif prioritaire des Catalans lors du prochain mercato estival. Mais l'avenir de Neymar pourrait bien se décider bien plus tôt.

Une élimination contre Dortmund pourrait pousser Neymar au départ