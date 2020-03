Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait pousser Neymar au départ !

Publié le 4 mars 2020 à 11h45 par A.M.

En coulisses, les tensions seraient vives entre Leonardo et Neymar. Au point que la situation aurait convaincu le numéro 10 du PSG à réclamer son départ en fin de saison.

Le feuilleton Neymar entame une nouvelle saison. Quelques mois après avoir réclamé son départ du PSG pour retourner au FC Barcelone, le Brésilien serait désormais la priorité du club catalan en vue de la saison prochaine comme l'a révélé Sport ce mercredi. Un dossier qui pourrait d'ailleurs se décanter prochainement puisqu'en cas d'élimination en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Neymar pourrait sérieusement envisager à nouveau de quitter le PSG où son contrat court jusqu'en juin 2022.

Les tensions avec Leonardo à l'origine des velléités de départ de Neymar ?