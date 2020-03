Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable occasion à saisir pour Leonardo ?

Publié le 4 mars 2020 à 19h45 par A.C.

Un gros changement à la Fiorentina, pourrait totalement chambouler l’avenir de Federico Chiesa.

Considéré comme l’un des meilleurs talents de sa génération, Federico Chiesa ne manque pas de courtisans. Leonardo le voudrait au Paris Saint-Germain, la Juventus le suit depuis plusieurs saisons, l’Inter compte en faire le fer de lance de son attaque et, plus récemment, Manchester United a également jeté son dévolue sur lui. Si la Fiorentina a laissé entendre quelques fois que Chiesa pourrait partir, le ton s’est durci récemment, excluant tout départ.

Commisso prêt à vendre la Fiorentina ?