Mercato - PSG : Après Neymar, Messi aimerait attirer une autre star au Barça !

Publié le 4 mars 2020 à 16h45 par A.C.

Neymar ne devrait vraisemblablement pas être le seul gros coup que voudrait boucler Lionel Messi pour le FC Barcelone, cet été.

Non, à Barcelone on n’a pas oublié Neymar. En dépit des récentes informations concernant les tensions autour de l’affaire judiciaire les opposant au Brésilien, le FC Barcelone a décidé de relancer le feuilleton qui s’est arrêté en aout dernier. Sport annonce en effet que la star du Paris Saint-Germain n’est autre que le grand objectif du Barça pour le prochain mercato estival. Il ne devrait pourtant pas être le seul...

Messi veut Neymar et Lautaro Martinez au Barça !