Mercato - PSG : Cette bombe lâchée sur l'avenir de Neymar !

Publié le 4 mars 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que le FC Barcelone serait bien décidé à revenir à la charge pour Neymar, le Brésilien écarterait l'hypothèse d'un retour en Catalogne et pourrait même prolonger son contrat au PSG.

Un an après s'être retrouvé au cœur d'un long feuilleton pour son avenir, Neymar refait parler de lui. En effet, l'été dernier, le Brésilien avait tout fait pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Toutefois, les deux clubs n'ont pas réussi à trouver d'accord financier pour un transfert, poussant la star de la Seleçao à rester au sein du club de la capitale. Mais Sport a relancé ce dossier ce mercredi en annonçant que Neymar était toujours la priorité du Barça.

Neymar devrait prolonger au PSG