Mercato - PSG : Lionel Messi pourrait bouleverser l'avenir de Neymar !

Publié le 4 mars 2020 à 13h45 par A.M.

Alors que le FC Barcelone serait bien décidé à revenir à la charge pour Neymar, c'est bien la situation de Lionel Messi qui aurait convaincu les Catalans de rouvrir ce dossier.

Concentré sur sa saison avec le Paris Saint-Germain et les échéances importantes qui approches, Neymar refait parler de lui pour son avenir. En effet, Sport assure que le FC Barcelone compte revenir à la charge pour la star brésilienne l'été prochain, un an après avoir échoué à convaincre le PSG de lâcher son numéro 10. Pour cela il faudra au moins débourser 170M€ pour un joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2022. C'est le prix à payer pour contenter Lionel Messi.

Neymar recruté pour épauler Messi ?