Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait un pacte avec Zinedine Zidane pour son avenir !

Publié le 4 mars 2020 à 15h45 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait un pacte avec Zinedine Zidane en vue d'un transfert l'été prochain et le suivant.

Arrivés au Paris Saint-Germain durant l'été 2017, Kylian Mbappé et Neymar ont tous deux un contrat qui court jusqu'en juin 2022. Et leur avenir semble d'ailleurs lié. Les deux stars du club de la capitale sont régulièrement annoncés du côté de l'Espagne. Un retour au FC Barcelone est évoqué pour le Brésilien tandis que le Real Madrid rêve du Champion du monde. Dans les deux cas, s'ils ne prolongent pas leur contrat, un départ en 2021 sera inévitable afin d'éviter de les voir partir libre en 2022.

Un pacte entre Mbappé et Zidane ?

Et alors que Sport annonce que Neymar est la grande priorité du FC Barcelone en vue de la saison prochaine, le quotidien catalan ajoute que Kylian Mbappé est également sur le départ. A tel point qu'au PSG, on suspecterait que l'attaquant français ait un pacte avec Zinedine Zidane en vue d'un transfert au Real Madrid l'été prochain ou le suivant. Et comme Neymar, si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat, le PSG ne sera plus en position de force dans les négociations durant l'été 2021, à un an de la fin du bail des deux stars.