Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Koulibaly ?

Publié le 4 mars 2020 à 15h15 par A.C.

Le dossier Kalidou Koulibaly pourrait bel et bien évoluer en faveur du Paris Saint-Germain, au cours des prochains mois.

Le successeur de Thiago Silva semble tout trouvé ! Avec le capitaine du Paris Saint-Germain en fin de contrat et pas vraiment proche d’une prolongation pour le moment, Leonardo a jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, le Sénégalais aurait d’ailleurs récemment acheté une propriété à Paris, d’une valeur totale de 4M€, afin de préparer une éventuelle arrivée au PSG. Reste à savoir si le Napoli ne compliquera pas les choses...

Le Napoli prépare le départ de Koulibaly !