Mercato - PSG : Des tensions en coulisses entre Leonardo et le clan Mbappé ?

Publié le 5 mars 2020 à 1h15 par A.M.

Bien que la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques ne soit pas directement liée à son avenir au PSG, il existerait certaines frictions entre les deux parties suite à l'envoi d'une lettre à la FFF par le PSG.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Il faut dire que le Real Madrid en fait sa grande priorité à moyen terme tandis que le PSG tente de le convaincre de prolonger son bail afin d'être en position de force dans d'éventuelles négociations avec le club merengue. Et alors qu'une participation aux Jeux Olympiques a longtemps été annoncée comme un argument pour l'avenir de l'attaquant français, le PSG a décidé de refuser d'envoyer son joueur à Tokyo l'été prochain. Toutefois, selon les informations de Philippe Sanfourche, journaliste de RTL , les deux dossiers ne sont pas liés, mais Kylian Mbappé n'aurait pas du tout apprécié d'apprendre par la presse que le PSG avait envoyé un courrier à la FFF pour s'opposer à sa présence aux JO avec l'équipe de France.

«Il y a toutes ces choses qui lui font penser que les actes ne suivent pas les paroles»