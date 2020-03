Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo aurait pris une décision radicale pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2020 à 15h45 par A.M.

Malgré l'insistance de Noël Le Graët et de Kylian Mbappé, le PSG aurait envoyé un courrier à la FFF afin de s'opposer à la participation de l'attaquant français aux JO de Tokyo.

« Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes . » Noël Le Graët ne s'en cache plus, Kylian Mbappé fait partie des joueurs pré-convoqués pour disputer les Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Une annonce qui n'a pas manqué de surprendre au PSG, à l'image de Thomas Tuchel. « C’est une nouvelle pour moi. C’est une surprise. C’est une chose entre Kylian et le club », a ainsi confié l'entraîneur parisien ce mardi en conférence de presse avant d'ajouter que le club « n'a pas encore décidé » concernant l'éventuel participation de Kylian Mbappé aux JO. Et pourtant...

Le PSG refuse d'envoyer Mbappé aux JO !