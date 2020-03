Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel répond à Le Graët pour Mbappé !

Publié le 3 mars 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que Noël Le Graët a révélé que Kylian Mbappé faisait partie de la liste des joueurs pré-sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, Thomas Tuchel ne cache pas sa surprise.

La participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo est un sujet sensible du côté du PSG. En effet, le tournoi olympique se déroule dans la foulée de l'Euro ce qui ferait un programme estival très chargé pour l'attaquant parisien et différerait sa reprise avec le club de la capitale. En attendant une décision définitive, Noël Le Graët, président de la FFF, a révélé que « Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes . » Une nouvelle qui n'était visiblement pas arrivée jusqu'aux oreilles de Thomas Tuchel qui affiche donc sa surprise.

«C’est une surprise»