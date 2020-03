Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Pierre Ménès balance sur l'efficacité de Cavani !

Publié le 2 mars 2020 à 21h45 par B.C.

Alors qu'Edinson Cavani a été maladroit face au but ce samedi lors du match contre Dijon, Pierre Ménès est revenu sur la prestation délicate du Matador.

Une semaine après avoir inscrit son 200e but sous le maillot du PSG, Edinson Cavani était de nouveau titularisé par Thomas Tuchel pour affronter Dijon (4-0), mais l'Uruguayen n'a pas eu la même efficacité que face à Bordeaux. Edinson Cavani a raté plusieurs grosses occasions, ce qui pourrait jouer en faveur de Mauro Icardi, buteur samedi, à quelques jours du choc contre le Borussia Dortmund. Interrogé sur le sujet dans une vidéo publiée sur le compte du CFC , Pierre Ménès s'est prononcé sur les caractéristiques des deux attaquants du PSG, en pointant notamment du doigt le manque d'efficacité de Cavani.

« Certes il a mis 200 buts avec le PSG mais il a eu 500 occasions »