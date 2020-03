Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces précisions sur un retour de Thiago Silva pour Dortmund

Publié le 2 mars 2020 à 17h45 par B.C.

Malgré une évolution favorable de sa blessure à la cuisse droite, Thiago Silva n'aurait que très peu de chance de tenir sa place pour le choc face à Dortmund le 11 mars prochain.

Touché à la cuisse droite lors du match contre Bordeaux (4-3) le 23 février, Thiago Silva souffre d'une lésion du biceps fémoral et devait être absent au moins trois semaines selon le communiqué publié par le PSG. Cependant, L'Équipe annonçait ce dimanche que Thiago Silva pourrait revenir plus vite que prévu. En effet, sa blessure évoluerait bien, au point que l'international brésilien pourrait reprendre la course en milieu de semaine et espérer être de retour le 11 mars prochain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Néanmoins, Le Parisien se montre beaucoup moins optimiste ce lundi.

Pas de Thiago Silva contre le BVB ?

En effet, selon les informations du quotidien, Thiago Silva serait bien parti pour rater ce choc européen dans dix jours. Même si le capitaine du PSG travaille d'arrache-pied pour se rétablir à temps, un retour à la compétition dès le 11 mars paraît très compliqué pour lui. Thiago Silva pourrait donc être opérationnel le week-end suivant ce match, pour la rencontre face à Nice le dimanche 15 mars.