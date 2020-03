Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel pourrait compter sur un renfort inattendu pour Dortmund !

Publié le 1 mars 2020 à 20h15 par B.C.

Annoncé forfait pour la réception du Borussia Dortmund le 11 mars prochain suite à sa blessure à la cuisse droite, Thiago Silva pourrait bien finalement présent dans le groupe de Thomas Tuchel.

Sorti sur blessure dimanche dernier lors du match contre Bordeaux (4-3), Thiago Silva souffre d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite selon le communiqué publié par le PSG cette semaine. Le club de la capitale avait ajouté que la reprise de l’international brésilien était estimée à trois semaines, un délai condamnant de ce fait Thiago Silva pour le huitième de finale retour tant attendu face au Borussia Dortmund. Cependant, il y aurait encore un espoir de voir le capitaine du PSG sur la pelouse du Parc des Princes le 11 mars…

Thiago Silva finalement disponible pour Dortmund ?