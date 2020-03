Foot - PSG

PSG - Malaise : Di Maria est fixé pour le Borussia Dortmund !

Publié le 1 mars 2020 à 18h15 par B.C. mis à jour le 1 mars 2020 à 18h21

Sorti à la 18eme minute de jeu face à Dijon, Angel Di Maria a donné quelques sueurs froides à Thomas Tuchel et aux supporters du PSG. Cependant, il n’y aurait aucune crainte à avoir au sujet de l’Argentin.

À onze jours du choc face au Borussia Dortmund, la liste des indisponibilités du côté du PSG a de quoi faire peur. En effet, entre les suspensions et les blessures, Thomas Tuchel devra faire sans Thiago Silva, Thomas Meunier, Marco Verratti, Ander Herrera et probablement Colin Dagba pour affronter le BVB lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et cette liste aurait pu s’allonger avec Angel Di Maria. Après avoir senti une gêne à l’arrière de la cuisse droite samedi contre Dijon (4-0), l’international argentin a préféré quitter la pelouse du Parc des Princes, mais il n’y aurait aucune crainte à avoir à son sujet.

Aucune blessure pour Di Maria