Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel recalé par ses joueurs en coulisses ?

Publié le 2 mars 2020 à 10h15 par La rédaction

Thomas Tuchel aurait souhaité organiser un stage à l'étranger après le match face à Bordeaux, mais les joueurs du PSG n'ont pas répondu favorablement au souhait de leur coach.

Deux semaines avant de recevoir Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel souhaitait partir en stage. Selon L'Equipe , le coach allemand du PSG voulait emmener ses joueurs dans le sud de l’Espagne afin de profiter de meilleures conditions climatiques que dans la capitale. Entre les matchs face à Bordeaux et Dijon (les 23 et 29 février dernier), les joueurs franciliens pouvaient profiter d’une semaine sans match. Une opportunité rare, car le Paris Saint-Germain est encore en lice en Ligue des Champions, Coupe de France et Coupe de la Ligue en plus du championnat.

Les joueurs ont préféré rester à Paris

Selon L'Equipe, Thomas Tuchel souhaitait également renforcer la cohésion du groupe avec ce départ du PSG en stage. Mais sa tentative a finalement été ratée, car les joueurs auraient montré peu d’enthousiasme à cette idée. Le Paris Saint-Germain enchaîne les matchs tous les trois jours et donc les déplacements loin de leurs familles pour les joueurs. Les Parisiens étaient donc peu enclins à partir loin de Paris pour quelques jours.