PSG - Malaise : Cavani, Icardi... Daniel Riolo critique la gestion de Tuchel !

Publié le 2 mars 2020 à 16h45 par La rédaction

A neuf jours du 8e de finale retour face au Borussia Dortmund, Daniel Riolo critique la gestion des buteurs du PSG par Thomas Tuchel.

Qui sera aligné face au Borussia Dortmund le 11 mars prochain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ? Mauro Icardi ? Edinson Cavani ? aucun des deux ? Le doute subsiste encore après le match de samedi face à Dijon (4-0). Edinson Cavani était titulaire au Parc des Princes, mais il n’a pas marqué. Mauro Icardi est quant à lui entré à la place de l’Uruguayen et a inscrit un but sur son premier ballon. L’argentin à compte désormais 20 réalisaions en 30 matchs toutes compétitions confondue depuis son arrivée, mais il avait perdu du terrain sur le meilleur buteur de l’histoire du PSG lors des derniers matchs dans l'esprit de Thomas Tuchel.

« La gestion de Cavani et d’Icardi par Tuchel est un problème ! »