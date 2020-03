Foot - PSG

PSG - Clash : Une grosse explication avec Leonardo ? La réponse de Keylor Navas !

Publié le 2 mars 2020 à 12h15 par T.M.

Ces derniers jours, cela aurait tremblé dans le vestiaire du PSG. Alors que Leonardo aurait pris la parole devant le groupe, Keylor Navas a été interrogé sur le clash qu’il aurait eu avec son directeur sportif.

Face aux vidéos de l’anniversaire d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria divulguées sur les réseaux sociaux, Leonardo a souhaité s’expliquer devant le vestiaire du PSG. Comme l’a révélé L’Equipe , le directeur sportif a fait part de son énervement à ce sujet, regrettant que cela nuise à l’image du club. Une sortie qui n’aurait pas manqué d’agacer Keylor Navas. Le Costaricien serait alors sorti de ses gonds, se retrouvant même « à quelques centimètres » de Leonardo, avant de s'excuser.

« Je me battrai toujours pour mes coéquipiers »